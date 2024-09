Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Zeugenaufruf nach versuchtem Einbruch in Garage

Saarbrücken-Burbach (ots)

Am Montag, 23.09.2024, versuchen zwei unbekannte Täter zwischen 10:00 Uhr und 10:20 Uhr zunächst eine Garage in der Metzdorfer Straße 7 aufzudrücken, was jedoch misslingt. An der Garage nebenan durchtrennen die Täter ein Hängeschloss und versuchen ein Schraubenschlüssel-Set zu entwenden. Hierbei werden sie von einer Nachbarin gestört und flüchten mittels eines dunklen E-Scooters von der Tatörtlichkeit, welche sich direkt gegenüber der Saarbahnhaltestelle "Ludwigstraße" befindet. Beide Täter sind ca. 14-17 Jahre alt, dunkle, lockige Haare, bräunlicher Teint. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Burbach oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

