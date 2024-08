Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in Saarbrücken-Klarenthal

Saarbrücken-Klarenthal (ots)

Am 12.08.2024 ereignete sich gegen 17:10 Uhr ein Verkehrsunfall in der Fenner Straße in Saarbrücken-Klarenthal. Hierbei befuhr ein 39-jähriger Saarbrücker mit seinem Kleinwagen die Fenner Straße in Fahrtrichtung Mühlenfeld. Im Bereich einer Engstelle durch einen geparkten Pkw kam es dann zur Kollision mit einem entgegenkommenden Kleinwagen, der von einer 19-jährigen aus Saarbrücken geführt wurde. Durch die Wucht des Zusammenstoßes entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden und die Fahrzeuge mussten durch Abschleppdienste von der Straße geborgen werden. Die 19-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Saarbrücker Krankenhaus verbracht. Der 39-jährige Fahrzeugführer, welcher unverletzt blieb, stand bei der Fahrt unter dem Einfluss von Cannabis, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fenner Straße im Bereich zwischen Warndtstraße und Auf der Waldwiese für die Dauer von ca. 2 Stunden voll gesperrt, wodurch es zu leichten Verkehrsbehinderungen kam.

