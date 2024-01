Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Lebensgefährtin bezahlt Geldstrafe - Gesuchter entgeht Haft

Basel (ots)

Da ein mit zwei Haftbefehlen gesuchter 26-Jähriger die Geldstrafen nicht bezahlen konnte, sprang seine Lebensgefährtin mit über 3000 Euro ein und konnte so eine Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt verhindern.

Am Donnerstagvormittag (04.01.2024) kontrollierte eine Streife der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD), bestehend aus deutscher Bundespolizei und Schweizer Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, den Mann im Badischen Bahnhof. Die Überprüfung ergab, dass dieser zweimal zur Festnahme ausgeschrieben war. Wegen Betäubungsmittelverstößen war der deutsche Staatsangehörige zu Geldstrafen von insgesamt 3400 Euro verurteilt worden. Der Gesuchte zahlte weder die Strafen, noch trat er die Ersatzfreiheitsstrafen an, weswegen die Justizbehörden Haftbefehle erließen. Da der 26-Jährige nicht in der Lage war die Gerichtsschulden vor Ort zu bezahlen, verständigte er seine Lebensgefährtin. Diese brachte die geforderte Geldsumme auf und zahlte sie bei einer Polizeidienststelle ein. So ersparte er sich eine mehrmonatige Ersatzfreiheitsstrafe und durfte nach Deutschland weiterreisen.

