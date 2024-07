Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Verkehrsunfall mit leicht verletztem PKW-Fahrer

Saarbrücken-Malstatt (ots)

Am Nachmittag des 30.7.24 ereignete sich im Kreuzungsbereich Lebacher Straße / Rheinstraße, 66113 Saarbrücken, ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW und eines Saarbahn-Zuges. Dabei befährt der Fahrer des PKW zunächst die Lebacher Straße in Richtung BAB 1 parallel mit dem Saarbahn-Zug. An der Kreuzung Lebacher Straße / Rheinstraße biegt der Fahrer des PKW nach links in eben diese ab, wobei er nach derzeitigem Ermittlungsstand die Rotlicht zeigende Ampel missachtet. Dadurch kommt es zum Zusammenstoß mit dem Saarbahn-Zug. Durch die Kollision wird de Fahrer des PKW leicht an der Hand verletzt. Am PKW und am Saarbahn-Zug entsteht Sachschaden. Mitfahrende Personen des Saarbahn-Zuges wurden nicht verletzt.

Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es an der Unfallstelle zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

