Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Auto durch Spanplatten beschädigt

Heiden (ots)

Unfallort: Heiden, Lembecker Straße;

Unfallzeit: 04.04.2024, zwischen 07.45 Uhr und 08.45 Uhr;

Holzspäne auf dem Lack und Spanplatten mit Nägeln bestückt, die teilweise unter einem Reifen eines geparkten Wagens lagen, lassen den Schluss zu, dass ein Vorbeifahrender seine Ladung verloren hat. Zurück blieben nicht nur die hölzernen Spuren, sondern auch ein Schaden an dem schwarzen Opel Meriva. Dieser stand am Donnerstag zwischen 07.45 Uhr und 08.45 Uhr am Rand der Lembecker Straße, als es mutmaßlich zu dem Verkehrsunfall kam. Ein Unbekannter hatte nach dem Geschehen seine Fahrt fortgesetzt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Ein Zeuge gab an, dass ein weiß/silberner Transporter mit einem mit Platten beladenen Anhänger gegen 08.45 Uhr die Unfallstelle passiert habe. Die Ladung sei ungesichert gewesen. Die Polizei bittet den Hinweisgeber sowie möglich weitere Zeugen, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat in Borken aufzunehmen: Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell