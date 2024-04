Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt - Bienenstöcke mutwillig zerstört

Isselburg-Anholt (ots)

Tatort: Isselburg-Anholt, Regniet;

Tatzeit: zwischen 24.03.2024, 15.00 Uhr, und 31.03.2024, 15.00 Uhr;

Bienen stellen im Grunde Honig selbstständig her. Den Menschen brauchen sie für ihr Werk nicht. Die fleißigen Insekten sammeln Nektar oder Honigtau und lagern dieses in Waben ein, nebenbei bestäuben sie die Blütenstände und sorgen so zudem für eine Obsternte. Nun zerstörten Unbekannte in Isselburg-Anholt ein Bienenvolk. Die Täter warfen zwischen Sonntag, den 24.03.2024, und Ostersonntag in einem Waldstück an der Straße Regniet mehrere Bienenstöcke um, entfernten Deckel und stahlen Rahmen für die Wabenzellen. In einem Stock wurde ein Brutnest in Gänze zerstört. Die Zahl der verendeten Bienen geht in die Tausende. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell