POL-BOR: Gronau - Kupferkabel entwendet

Rhede (ots) - Tatort: Rhede, Liedermannweg und Weberstraße; Tatzeit: zwischen 29.03.2024, 20.45 Uhr, und 30.03.2024, 09.30 Uhr; Mutmaßlich am Karfreitag gegen 20.45 Uhr standen Unbekannte in einem Einfamilienhaus in Rhede. Die Meldung einer Alarmanlage lässt diesen Schluss zu. Zuvor hatten sich Einbrecher gewaltsam durch eine Terrassentür Zugang in das Gebäude am Liebermannweg verschafft. Dabei entstand erheblicher ...

