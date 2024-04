Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Täter wird beobachtet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Neustraße;

Tatzeit: 03.04.2024, 05.20 Uhr;

Unverrichteter Dinge geflohen ist ein mutmaßlicher Einbrecher in Gronau. Der Täter hatte in der Nacht zum Mittwoch einen Bewegungsmelder außer Funktion gesetzt und sich mit einem Werkzeug an einer Stahltür zu schaffen gemacht. Trotz massiver Verformungen in Höhe des Schlosses hielt sie stand. Eine Zeugin berichtete, dass gegen 05.20 Uhr ein circa 30 Jahre alter und 1,75 Meter großer Unbekannter mit schlanker Figur vom Tatort in Richtung Hörster Straße gelaufen sei. Er trug eine Cap sowie einen Rucksack. Ob der Mann im Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch steht, ist derzeit unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell