POL-SBR-BURB: Verkehrsunfall mit Personenschaden sowie hohem Sachschaden unter Beteiligung von vier Fahrzeugen auf der BAB 623

Saarbrücken (ots) - Am Samstag, 20.07.2024, gegen 12:28 Uhr, wurde über Notruf die Polizeiinspektion Burbach von einem Brandgeschehen in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Breite Straße (B 51) in Saarbrücken-Malstatt in Kenntnis gesetzt. Zu dem war mitgeteilt worden, dass sich die Bewohner bereits vor dem Anwesen befinden würden. Die bei Eintreffen der ...

mehr