Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Verkehrsunfall: hier Frontalzusammenstoß zwischen PKW und LKW auf der L163 in 66127 Saarbrücken

66127 Saarbrücken (ots)

Am Freitag, den 21.06.2024 gegen 09:10Uhr befuhr ein 65jähriger Fahrzeugführer mit einem Skoda Octavia mit Sb-Kreiskennung die L 163 aus Fahrtrichtung Fenne in Fahrtrichtung Klarenthal. Auf Grund ungeklärter Ursache, Verdacht gesundheitliches Leiden, verliert der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Skoda und geriet nach links auf die Gegenspur. Dort kollidierte der Skoda mit einem entgegenkommenden LKW der Marke Mercedes-Benz mit Sb-Kreiskennung. Beide Fahrzeugführer wurden, nach derzeitigem Stand, leicht verletzt und wurden zur medizinischen Abklärung in Krankenhäuser verbracht. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden. Die Strecke wurde zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme für einen Zeitraum von 45 Minuten vollgesperrt und bis zum Abtransport der beteiligten Fahrzeuge in Fahrtrichtung Fenne bis 11Uhr einseitig gesperrt. Die Fahrbahn wurde gereinigt und im Anschluss wieder freigegeben.

