Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin(Kind)in der Aschbachstraße in 66128 Saarbrücken OT Gersweiler

66128 Saarbrücken-Gersweiler (ots)

Am Mittwoch, den 29.05.2024 gegen 07:30Uhr ereignete sich in der Aschbachstraße in 66128 Saarbrücken in der Nähe der dortigen Grundschule ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines 10jährigen Mädchens, welches mit einem Fahrrad unterwegs war und einer 46jährigen Fahrzeugführerin, die einen Nissan mit SB-Kreiskennung führte. Durch den Zusammenstoß wurde das Mädchen verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden, wo sie zur Überwachung verbleibt. Durch den Unfall erlitt das Mädchen mehrere Prellungen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen versagten die Bremsen des Fahrrades, weshalb dieses gegen den stehenden Nissan fuhr. Es wurde ein Gutachter zur Klärung des Unfallhergangs beauftragt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell