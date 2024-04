Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Fahrzeugführer flüchtet vor Polizei - Verfolgungsfahrt durch Saarbrücken und Sulzbach

Saarbrücken-Burbach (ots)

Am frühen Morgen des 21.04.24 beabsichtigte eine Streife der Polizeiinspektion Burbach gegen 04:00 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Lebacher Straße bei einem Kleinwagen mit französischem Kennzeichen durchzuführen. Dieser missachtete jedoch die Anhaltesignale und flüchtete vor der Polizei. In der Folge entwickelte sich eine Verfolgungsfahrt, die vom Saarbrücker Rodenhof ausgehend über Jägersfreude, Sulzbach und Neuweiler wieder zurück nach Sulzbach führte. Dort fuhr das flüchtende Fahrzeug am Ende einer Seitenstraße in ein Waldgelände, wo es schließlich im unbefestigten Untergrund zum Stehen kam. Der Fahrer konnte unerkannt weiter zu Fuß flüchten. Die am Fahrzeug angebrachten französischen Kennzeichenschilder gehörten nicht zu dem Kleinwagen, ob sie zuvor entwendet wurden kann bislang nicht gesagt werden. Die umgehend eingeleiteten Ermittlungen zu dem Eigentümer des Fahrzeuges und dem Fahrer dauern an. Im Zuge seiner Flucht missachtete der Fahrer das Rotlicht bei drei Lichtzeichenanlagen, wobei es zu keinem Unfall kam. Im Bereich eines kleinen Verbindungsweges, parallel zur Sulzbachtalstraße in Jägersfreude, kam es jedoch zu einer gefährlichen Situation. Hier musste ein Fußgänger zur Seite springen, um nicht von dem Auto erfasst zu werden. Die Person konnte in der Folge nicht mehr festgestellt werden, blieb jedoch vermutlich auch unverletzt. Die Person war mit mehreren anderen Fußgängern unterwegs. Die Polizei bittet mögliche Geschädigte oder Zeugen der Verfolgungsfahrt sich zu melden. Hinweise können an die Polizeiinspektion Burbach oder jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.

