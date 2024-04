POL-SBR-BURB: Größerer Feuerwehreinsatz im Bereich der Haltestelle Siedlerheim aufgrund Rauchentwicklung auf dem Dach einer Saarbahn

Saarbrücken-Malstatt (ots) - Am Samstag, 06.04.2024, gegen 22:48 Uhr, ereignete sich in der Parallelstraße in Saarbrücken-Malstatt ein Alleinunfall eines E-Scooter-Fahrers, bei dem dieser schwerstverletzt wurde. Ein 45-jähriger Mann aus Saarbrücken war mit einem angemieteten E-Scooter in voller Fahrt mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeug ...

mehr