Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Alleinunfall mit E-Scooter in Saarbrücken, Fahrer schwerstverletzt

Saarbrücken-Malstatt (ots)

Am Samstag, 06.04.2024, gegen 22:48 Uhr, ereignete sich in der Parallelstraße in Saarbrücken-Malstatt ein Alleinunfall eines E-Scooter-Fahrers, bei dem dieser schwerstverletzt wurde.

Ein 45-jähriger Mann aus Saarbrücken war mit einem angemieteten E-Scooter in voller Fahrt mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeug kollidiert und hatte sich bei dem folgenden Sturz schwere Kopfverletzungen zugezogen. Der Mann trug keinen Helm.

Angaben eines Verkehrsunfallzeugen zu Folge war kein anderer Verkehrsteilnehmer in das Unfallgeschehen involviert. Im Rahmen der Erstversorgung und der Verkehrsunfallaufnahme konnten von den eingesetzten Beamten Hinweise auf eine alkoholbedingte Beeinflussung festgestellt werden.

Der 45-jährige wurde im Anschluss zur notfallmedizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Eine Lebensgefahr konnte aufgrund der Kopfverletzungen nicht ausgeschlossen werden, sein Zustand gilt weiterhin als kritisch.

Gegen den Fahrer wurde zudem ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell