Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: erfolgreiche Vermisstensuche nach 9-jährigem Jungen

Saarbrücken-Malstatt (ots)

Am Samstag, den 06.04.2024, um 22:00 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach über ein vermisstes 9-jähriges Kind informiert. Dieses ist afrikanischer Herkunft und seit drei Monaten zu Besuch in Saarbrücken. Nachdem der Junge mit seinem Vater eine Moschee besuchte, wollte er aus der Wohnung, in der sich die Mutter befand, ein Spielzeug entnehmen und dieses einem Freund zeigen. Nach dem Verlassen der Wohnung kehrte der Junge nicht mehr wieder zurück. Die umgehend durch die Polizei durchgeführten intensiven Suchmaßnahmen mit Unterstützung der Berufsfeuerwehr Saarbrücken sowie den freiwilligen Feuerwehren Saarbrücken-Malstatt und Völklingen unter Einsatz einer Drohne führten zum Auffinden des Jungen. Dieser wurde nach 5-stündiger Suche wohlbehalten im Saarbrücker Stadtteil Malstatt unweit der Wohnung angetroffen und seinen Eltern überstellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell