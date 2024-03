Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Hund beißt Kinder auf Spielplatz - Zeugenaufruf

Saarbrücken-Malstatt (ots)

In den Abendstunden des 30.03.2024 biss gegen 18:20 Uhr ein durch die Hundehalterin nicht angeleinter Hund zwei auf dem Abenteuerspielplatz in der Bülowstraße spielende Kinder (7 Jahre und 10 Jahre). Die Hundehalterin ging offenbar auf dem Spielplatz mit ihrem nicht angeleinten Hund spazieren, während die Kinder auf dem Spielplatz spielten. Dabei entfernte sich der Hund von der Hundehalterin und lief auf die Kinder zu. Diese versuchten aus Angst zu flüchten, wurden jedoch von dem Hund eingeholt. Der Hund biss in der Folge die Kinder jeweils in deren Hand. Durch den Biss erlitten die Kinder eine leichte Hautrötung und Schmerzen. Eine medizinische Versorgung war nicht von Nöten. Nach dem Vorfall entfernte sich die Frau samt Hund von der Örtlichkeit, ohne sich weiter um die Kinder zu kümmern und konnte auch durch die Polizei nicht mehr festgestellt werden. Personenbeschreibung der Hundehalterin: ca. 180cm groß, europäischer Phänotyp, blonde Haare zum Zopf gebunden mit einem weiß-grauen Haargummi, trug eine Brille und war bekleidet mit einer gelben Jacke Beschreibung des Hundes ca 1m groß, mit dunklem Fell, weiteres (Hunderasse etc.) nicht bekannt Die PI SB-Burbach bittet Anwohner, die Hinweise zu der Hundehalterin und/oder dem Hund geben können, sich bei der PI Saarbrücken-Burbach unter der 0681/97150 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell