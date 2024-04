Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Verkehrsunfall in der Rheinstraße in Saarbrücken

Polizei sucht Unfallzeugen

Saarbrücken (ots)

Am 04.04.2024 gegen 18:30 Uhr ereignete sich in der Rheinstraße in Saarbrücken ein Verkehrsunfall. Der PKW eines 42 Jahre alten Fahrzeugführers kollidierte mit zwei Verkehrsschildern. Die Verkehrsschilder waren auf einer Verkehrsinsel mittig der Fahrbahn aufgestellt. Der Pkw war mit vier Personen besetzt. Ein sechsjähriges Kind im Fahrzeugfond erlitt leichte Verletzungen. Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0681/9715-233 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell