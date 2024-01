Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung

Erfurt (ots)

Am 29.11.2022 wurde einer 88-jährigen Frau beim Einkaufen in einem Supermarkt in Königsee (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) unbemerkt die Geldbörse aus dem Korb ihres Rollators gestohlen. In der Geldbörse befand sich u.a. die EC-Karte der Frau. Diese setzten unbekannte Täter in der Folge mehrfach in Erfurt an verschiedenen Geldautomaten zum Abheben von Bargeld ein. Der Rentnerin entstand so ein Vermögensschaden in einer Höhe von insgesamt 5.300 Euro. Wer kann Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben, der von einer Überwachungskamera beim Abheben von Geld erfasst wurde? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt (0361/574324602) unter Angabe der Vorgangsnummer 0297307/22 entgegen. (SE)

