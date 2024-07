Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Brandgeschehen in Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Malstatt

Saarbrücken (ots)

Am Samstag, 20.07.2024, gegen 12:28 Uhr, wurde über Notruf die Polizeiinspektion Burbach von einem Brandgeschehen in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Breite Straße (B 51) in Saarbrücken-Malstatt in Kenntnis gesetzt. Zu dem war mitgeteilt worden, dass sich die Bewohner bereits vor dem Anwesen befinden würden.

Die bei Eintreffen der Polizei bereits vor Ort mit Löscharbeiten tätige Berufsfeuerwehr Saarbrücken hatte den Brandherd in einer im Erdgeschoss gelegenen Wohnung im Bereich der Küche ausgemacht. Alle Anwohner waren gemeinsam aus dem Gefahrenbereich verbracht worden. Durch die Löscharbeiten der Feuerwehr musste die Breite Straße im Bereich der Brandörtlichkeit zeitweise vollgesperrt werden.

Relativ rasch gelang es den Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr das Feuer zu löschen. Angaben zur Brandursache können bislang noch nicht getroffen werden, da die Wohnung nicht unmittelbar nach dem Ablöschen betreten werden konnte. Diese ist vorübergehend nicht mehr bewohnbar. Die 88-jährige Wohnungsinhaberin kam bei Familienangehörigen unter. Alle anderen Bewohner des Anwesens konnte in ihren Wohnungen verbleiben. Zu Personenschäden kam es im Zuge des Brandgeschehens glücklicherweise nicht. Der Sachschaden wird auf eine mittlere fünfstellige Summe geschätzt.

