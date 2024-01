Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Mutmaßlicher Exhibitionist festgenommen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am heutigen Freitag, 19.01.2024 wurde der Polizei gegen 13:00 Uhr durch Autofahrer mitgeteilt, dass im Bereich des Kreisverkehrs Am Rondell Cyr in der Stuttgarter Straße/Ecke Elzstraße in Denzlingen ein Exhibitionist sitzen würde. Der Mann habe mit herunter gelassener Hose bei einer Parkbank gestanden und onaniert. Der 45jährige Mann deutscher Staatsangehörigkeit konnte noch vor Ort von der Streife festgenommen werden.

Laut Angaben der Mitteiler haben dies zudem auch weitere Passanten sowie Kinder beobachten können, weshalb das Kriminalkommissariat Emmendingen darum bittet, sich bei Wahrnehmung des Geschehens unter Tel: 07641-5820 zu melden.

