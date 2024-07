Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Brände in der Waldstadt

Karlsruhe (ots)

Aus bislang noch unbekannter Ursache brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Waldstadt drei Brände aus.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge brach das erste Feuer gegen 23:00 Uhr aus. Zwei Altpapiertonnen brannten in der Kösliner Straße. Gegen 23:50 Uhr brannte es in der Elbinger Straße. Bei einem Supermarkt fingen vermutlich außerhalb gelagerte Kartonagen Feuer. Der Supermarkt wurde nicht beschädigt. Der dritte Brand brach am frühen Donnerstagmorgen gegen 02:20 Uhr aus. In der Neisser Straße brannte das Gewächshaus sowie der Werkraum einer Schule. Das Gewächshaus wurde vollständig zerstört, der Werkraum brannte offenbar nur teilweise aus. Das Schulgebäude selbst wurde nicht beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehr als 250.000 Euro. Verletzte gab es offenbar nicht.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Nach derzeitigem Stand ist ein Tatzusammenhang nicht auszuschließen.

Anja Hamerski, Pressestelle

