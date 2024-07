Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Haftbefehle nach Raub vor Tankstelle - Zwei Männer in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 32-jähriger Mann und ein 20-jähriger Heranwachsender stehen in dringendem Verdacht, am Abend des 21.07.2024 einen 26-jährigen in der Karlsruher Oststadt geschlagen, mit einem Messer bedroht und sein Handy und Geldbeutel gewaltsam entwendet zu haben. Gegen die beiden Tatverdächtigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe Haftbefehl erlassen und die Untersuchungshaft angeordnet.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hielt sich der Geschädigte am vergangenen Sonntag gegen 22:30 Uhr an einer Tankstelle in der Durlacher Allee auf, als er auf zwei ihm bekannte Männer traf. Der 32-jährige Tatverdächtige soll den 26-Jährigen wohl unvermittelt mit der Faust in das Gesicht geschlagen und im Anschluss sein Handy entrissen haben. Weiter soll er ihm ein Klappmesser mit der stumpfen Griffseite an den Hals gedrückt und die Herausgabe seines Geldbeutels gefordert haben. Unmittelbar hierauf sollen beide Tatverdächtige mehrfach auf den Kopf des zwischenzeitlich zu Boden gegangenen Geschädigten eingeschlagen und -getreten haben. Hierbei soll der 20-Jährige einen Geldbeutel aus der Hosentasche des Opfers gezogen haben.

Im Anschluss an die Tat begab sich der Geschädigte zurück zu seiner Unterkunft in der Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge, wo durch einen Mitarbeiter der Pforte die Polizei verständigt wurde.

Die beiden ebenfalls in der Unterkunft wohnhaften Tatverdächtigen konnten durch den 26-Jährigen identifiziert werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurden durch den Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Karlsruhe Durchsuchungsbeschlüsse für die Unterkünfte der beiden Tatverdächtigen erlassen, die noch in der Nacht durch polizeiliche Einsatzkräfte vollzogen wurden. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen konnten die beiden Tatverdächtigen festgenommen und mutmaßliche Tat- und Beweismittel sichergestellt werden. Der Geschädigte wurde aufgrund seiner Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Franz Henke, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell