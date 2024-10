Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Atter: Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Mittwochnachmittag ereignete sich in Atter ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 59-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde. Gegen 14:30 Uhr wollte ein 21-jähriger Autofahrer in der Straße Eikesberg auf das Gelände eines Lebensmittelunternehmens abbiegen, übersah dabei jedoch den entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 59-Jährige versuchte, durch eine Vollbremsung den Zusammenstoß zu verhindern, stürzte jedoch und rutschte unter das Fahrzeug des jungen Fahrers. Der Osnabrücker erlitt dabei schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An dem Opel Movano und der Honda CB600F entstand Sachschaden.

