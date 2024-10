PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Von Gruppe attackiert und Kopfhörer entwendet +++ Zwei Einbrecher steigen ein +++ Fahrzeuge auf Parkplatz beschädigt +++ Mercedes C-Klasse aufgebrochen +++ Kind von Pkw angefahren

Bad Schwalbach (ots)

1. Von Gruppe attackiert und Kopfhörer entwendet, Eltville am Rhein, Im Marixgarten, Freitag, 11.10.2024, 21:45 Uhr

(fh)Am Freitagabend ist ein junger Mann auf einem Spielplatz in Eltville von mehreren Jugendlichen attackiert und um seine Kopfhörer gebracht worden. Den Angaben des 25-jährigen Eltvillers zufolge sei er gegen 21:45 Uhr auf dem Spielplatz in der Straße "Im Marixgarten" von einer sechs- bis zehnköpfigen Personengruppe abgepasst worden, von denen ihn drei männliche Jugendliche beleidigt und angegriffen hätten. Dabei sei er geschlagen und am Boden liegend getreten worden. In diesem Zusammenhang seien ihm auch seine Apple Kopfhörer abgenommen worden. Anschließend wäre die Gruppe in unbekannte Richtung geflüchtet. Der 25-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt. Die drei Täter werden wie folgt beschrieben:

Personenbeschreibung Täter 1:

-männlich -schlanke Statur -ca. 16 - 20 Jahre alt -blonde, lockige Haare -bekleidet mit schwarzer Jacke, schwarz/weißer Kapuzenpullover, blaue Jeans, graue Sneaker

Personenbeschreibung Täter 2:

-männlich -schlanke Statur -ca. 16 - 20 Jahre alt -dunkelbraune, kurze Haare -bekleidet mit schwarzer Jacke, schwarzer Jogginghose mit weißen "Adidas"-Streifen unterhalb der Knie, weiße Sneaker

Personenbeschreibung Täter 3:

-männlich -kräftige Statur -ca. 16 - 20 Jahre alt -braune, kurze Haare -bekleidet mit schwarzer Steppjacke, dunkler Jeans, schwarzen Sneaker

Die Polizeistation Eltville sucht nach Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls und bittet diese darum, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 zu melden.

2. Zwei Einbrecher steigen ein,

Bad Schwalbach, Reitallee, Montag, 14.10.2024, 01:30 Uhr bis 03:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag sind zwei Einbrecher gleich zwei Mal in eine Bad Schwalbacher Wohnung eingebrochen. Gegen 01:30 Uhr suchten die beiden Männer das erste Mal das kombinierte Wohn- und Gewerbeobjekt in der Reitallee auf und einer der beiden stieg in das Gebäude ein, um dort eine Tür einer Wohnung zu öffnen. Dieser erste Versuch war offenbar nicht von Erfolg gekrönt, da er das Haus wieder verließ. Nach rund einer Stunde kehrten beide erneut in die Reitallee zurück, betraten diesmal gemeinsam das Gebäude und brachen gewaltsam die Zugangstür zur Wohnung auf. Diese wurde im Anschluss durchsucht und Schmuck, Bargeld sowie eine Uhr entwendet. Nach dem Einbruch flüchteten die beiden Männer, von denen bei der Polizei eine Personenbeschreibung vorliegt. Einer ist schlank, trug schwarzweiße Turnschuhe, eine Sturmhaube sowie Handschuhe und führte einen blauen Rucksack mit sich. Sein Komplize war kräftig, ebenfalls maskiert und trug weiße Sportschuhe der Marke Nike und eine graue Jacke.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise zum Einbruch unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Fahrzeuge auf Parkplatz beschädigt,

Taunusstein-Wehen, Platter Straße, Donnerstag, 10.10.2024, 18:30 Uhr bis Freitag, 11.10.2024, 11:40 Uhr

(fh)Zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag schlugen Unbekannte die Außenspiegel von zwei in Taunusstein-Wehen geparkten Fahrzeugen ab. Am Freitagmittag stellte die Besitzerin eines silbernen Smart fest, dass an ihrem Pkw, welcher in der Nacht auf dem Parkplatz einer Mehrzweckhalle in der Platter Straße die Spiegel abgetreten wurden. Ein weiteres Fahrzeug wies ähnliche Beschädigungen vor. Die zum Tatort gerufene Streife dokumentierte die Schäden am Smart und an einem weiteren abgestellten Pkw und fertigte eine Anzeige. Der Gesamtschaden wird auf knapp 600 Euro geschätzt.

Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt in der Sache Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

4. Mercedes C-Klasse aufgebrochen,

Hünstetten, B 417 zwischen Görsroth und Limbach, Samstag, 12.10.2024, 11:00 Uhr bis 12:30 Uhr

(fh)Am Samstag haben Diebe auf einem Parkplatz nahe der Bundesstraße 417 ein Fahrzeug geknackt, um an Beute zu gelangen. Im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 12:30 Uhr suchten die Täter den Parkplatz zwischen Görsroth und Limbach auf und schlugen die hintere linke Seitenscheibe einer Mercedes C-Klasse ein. Hierdurch gelangten sie in das Fahrzeuginnere und entwendeten einen dort zurückgelassenen Rucksack samt Geldbörse. Anschließend gelang ihnen mit der Beute unbemerkt die Flucht.

Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

5. Kind von Pkw angefahren - Autofahrer gesucht, Niedernhausen-Königshofen, Niederseelbacher Straße/St.-Michaels-Weg, Freitag, 11.10.2024, 07:40 Uhr

(fh)Am Freitagmorgen stieß ein Autofahrer im Niedernhausener Ortsteil Königshofen mit einem Mädchen zusammen. Die Polizei sucht nun nach dem verantwortlichen Fahrer.

Gegen 07:40 Uhr befuhr ein dunkelgraues Fahrzeug den St. Michaels-Weg und bog in die Niederseelbacher Straße ein. In diesem Einmündungsbereich befindet sich eine Bushaltestelle. Den Angaben der 13-jährigen auf dem Gehweg Wartenden zufolge sei das Fahrzeug kurzzeitig auf den Bürgersteig geraten und mit ihr zusammengestoßen. Sie sei daraufhin zu Boden gestürzt. Die beiden Insassen des Fahrzeugs seien ausgestiegen und hätten ihre Hilfe angeboten. Dies wurde verneint und das Mädchen stieg in den nächsten Bus. Die beiden Fahrzeuginsassen fuhren, ohne die Personalien mit dem Kind ausgetauscht zu haben, davon. Da die 13-Jährige Verletzungen davontrug, wandte sich die Erziehungsberechtigte zu einem späteren Zeitpunkt an die Polizei. Diese sucht nun nach den Insassen sowie dem Pkw. Der verantwortliche Fahrer soll etwa 30-40 Jahre alt und schwarze Haare sowie einen schwarzen Bart gehabt haben. Seine Begleiterin trug ein Kopftuch. Im Fahrzeug soll sich auch ein Schulkind befunden haben.

Die Polizei bittet die verantwortlichen Personen oder weitere Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0 zu melden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell