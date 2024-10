PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Wohnung von Einbrechern betreten +++ In Getränkemarkt eingestiegen +++ Fahrzeug landet im Bach - Fahrer verletzt sich +++ Dunkler SUV nach Unfallflucht gesucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Wohnung von Einbrechern betreten, Niedernhausen, Erlenweg, Dienstag, 01.10.2024, 06:00 Uhr bis Freitag, 11.10.2024, 01:00 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen haben Einbrecher in Niedernhausen zugeschlagen und Beute gemacht. Zwischen Dienstag, dem 01.10.2024 und Freitag, dem 11.10.2024, machten sich die Unbekannten die urlaubsbedingte Abwesenheit der Bewohner einer Erdgeschosswohnung im Erlenweg zu Nutze und brachen dort ein Fenster auf. Anschließend betraten und durchwühlten sie die dahinterliegenden Wohnräume und gelangten unter anderem an Bargeld sowie eine Uhr. Mit ihrer Beute suchten die Täter anschließend unbemerkt das Weite. Am betroffenen Fenster entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. In Getränkemarkt eingestiegen, Niedernhausen, Frankfurter Straße, Mittwoch, 09.10.2024, 20:15 Uhr bis Donnerstag, 10.10.2024, 08:10 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag kam es zu einem Einbruch in einen Niedernhausener Getränkemarkt. Hierzu waren die Täter durch das Aufbrechen einer Lagertür in das Objekt gelangt und hatten den Markt durchsucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten sie an keine Beute und verließen den Markt durch die zuvor geöffnete Tür.

Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Fahrzeug landet im Bach - Fahrer verletzt sich, Aarbergen-Daisbach, Landesstraße 3031, Donnerstag, 10.10.2024, 15:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag kam ein junger Fahrzeugführer bei Aarbergen-Daisbach mit seinem Fahrzeug von der Straße ab, landete in einem Bach und verletzte sich. Gegen 15:30 Uhr war der 19-Jährige aus Hünstetten mit seinem VW Polo auf der Landesstraße 3031 von Kettenbach nach Daisbach unterwegs, als er ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw verlor und von der Straße abkam. Dabei landete der VW teilweise in einem Bach und war nicht mehr fahrbereit. Der 19-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten wurde die L 3031 zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

4. Dunkler SUV nach Unfallflucht gesucht, Idstein, Kreisstraße 708, Dienstag, 08.10.2024, 16:45 Uhr

(fh)Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstagnachmittag bei Idstein ereignet hat, nach dem verursachenden Fahrzeug und dessen verantwortlicher Person. Den Angaben einer Mercedes Viano-Fahrerin zufolge, sei sie gegen 16:45 Uhr auf der Kreisstraße 708 zwischen Idstein und der Bundesstraße 275 von einem entgegenkommenden dunklen SUV geschnitten worden. Hierbei sei es zum Kontakt der jeweiligen Außenspiegel gekommen, in dessen Folge die unbekannte Person mit dem SUV in Richtung Idstein geflüchtet wäre. Am linken Außenspiegel des Mercedes entstand ein rund 700 Euro teurer Sachschaden.

Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

