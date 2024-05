Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Buttersäure in Metzgerei führt zu Feuerwehreinsatz

Stuttgart (ots)

- Buttersäure in Metzgerei versprüht

- Glasscheibe durch Feuerwehr gesichert

- Drei betroffene Personen, keine Verletzten

Am Dienstagmorgen gegen 07:35 Uhr alarmierten Mitarbeiter einer Metzgerei in der Kornbergstraße in Stuttgart-West die Feuerwehr. In der Metzgerei war durch unbekannte Personen Buttersäure versprüht und eine Glasscheibe beschädigt worden. Bei Eintreffen der Feuerwehr war das Gebäude bereits geräumt. Eine Person aus der Metzgerei wurde vom Rettungsdienst untersucht, benötigte aber keine weitere medizinische Hilfe.

Durch die Feuerwehr wurden Überreste der Buttersäure mit einem Bindemittel aufgenommen. Das Gebäude wurde mit einem maschinellen Lüftungsgerät der Feuerwehr belüftet und der Außenbereich mit Wasser abgespült. Eine beschädigte Glasscheibe wurde durch die Feuerwehr mit Holzplatten gesichert. Luftmessungen durch die Feuerwehr ergaben keine kritischen Werte.

Gegen 09:15 Uhr konnte der Feuerwehreinsatz beendet und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Die Feuerwehr Stuttgart war mit 18 Einsatzkräften und sieben Einsatzfahrzeugen vor Ort.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung

Feuerwache 2: Löschzug, Rüstwagen-Umweltschutz

Feuerwache 4: Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik

Rettungsdienst: Ein Rettungswagen

