FW Stuttgart: Feuerwehr innerhalb kürzester Zeit bei Balkonbrand vor Ort

- Brand im 7. Obergeschoss durch Feuerwehr schnell gelöscht - Stadtbahnverkehr kurzfristig eingeschränkt

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Stuttgart wurden am Freitagnachmittag gegen 13:00 Uhr zu einem Brand im 7. Obergeschoss eines Mehrparteienhauses in der Fritz-Elsas-Straße im Stuttgarter Westen alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten zuvor der Integrierten Leitstelle Stuttgart eine starke Rauchentwicklung aus dem obersten Stockwerk des Gebäudes.

Einheiten der Feuerwache 4, welche bereits auf dem Weg zu einer anderen Einsatzstelle waren, befanden sich in unmittelbarer Nähe zum gemeldeten Brandort und wurden durch die Integrierte Leitstelle kurzerhand umgeleitet. Die ersten Kräfte trafen somit bereits nach zwei Minuten ein.

Ein Trupp mit Atemschutzgeräten konnte das Feuer auf dem Balkon mit einem Löschrohr zügig ablöschen. Mit der Drehleiter wurde eine mögliche Ausbreitung auf das Dach des Gebäudes bzw. in die Nachbarwohnungen ausgeschlossen. Personen wurden nicht verletzt. Während der Löscharbeiten musste die Fritz-Elsas-Straße in Fahrrichtung Berliner Platz inklusive der dort verkehrenden Stadtbahn kurzfristig eingestellt werden.

Während des Einsatzes arbeitete die Feuerwehr Stuttgart weitere Paralleleinsätze ab - darunter unter anderem ein Brandmelderalarm in einem Altenheim sowie Nachlöscharbeiten an der nächtlichen Einsatzstelle in Stuttgart Süd, bei der ein Dachstuhl gebrannt hatte.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Drehleiter, Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnen

Feuerwache 2: Einsatzleitwagen, 2 Löschfahrzeuge

Feuerwache 4: Löschzug, Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik

Verwaltungsstandort: Inspektionsdienst, Direktionsdienst

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Birkach: Gerätewagen-Messtechnik

Rettungsdienst

1 Rettungswagen, 1 Notarzteinsatzfahrzeug, 1 Organisatorischer Leiter

