PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Betrügerische Handwerker waren unterwegs +++ Außenspiegel eingeschlagen +++ Unfallflucht mit Leichtverletzten

Bad Schwalbach (ots)

1. Betrügerische Handwerker waren unterwegs, Heidenrod, Ortsteil Laufenselden, Rudolf-Dietz-Straße, Dienstag, 08.10.1981, 9:55 Uhr

(cw)Am Dienstagmorgen waren in Heidenrod betrügerische Handwerker unterwegs.

Gegen 9:55 Uhr klingelte ein Mann bei einem Bewohner eines Hauses in der Rudolf-Dietz-Straße in Laufenselden. Der Mann sei Dachdecker und wies auf mehrere undichte Stellen in der Dachrinne hin. Leider stieß der Mann auf Gehör und drei Personen begannen mit ihrer "Arbeit". Nach Beendigung ihrer Arbeit sollte der Mann aus Laufenselden plötzlich über 4.000 Euro zahlen. Die Täter überzeugten den Bewohner des Hauses dann, insgesamt 1.100 Euro zu überweisen.

Haustürgeschäfte bergen oft verschiedene Risiken. Vermeintliche Schnäppchen locken potentielle Kundinnen und Kunden, die im Nachhinein feststellen müssen, dass die versprochenen Arbeiten nicht fachgerecht oder gar nicht ausgeführt wurden und wenn, dann zu einem viel höheren Preis als vereinbart. Prüfen Sie das Unternehmen gründlich, bevor Sie die Arbeit in Auftrag geben. Holen Sie mehrere Angebote ein, halten Sie alle Vereinbarungen vertraglich fest und lassen Sie sich vor allem nicht unter Druck setzen! Wer bei Ihnen klingelt und Arbeiten anbietet, die nur sofort und gegen direkte Barzahlung ausgeführt werden können, führt selten Gutes im Schilde. Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei, insbesondere wenn Sie an der Haustür gezwungen werden, eine viel zu hohe Rechnung direkt zu bezahlen! Im vorliegenden Fall ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen versuchten Betrugs und Sachbeschädigung. Sollten Ihnen ein Handwerkerfahrzeug und seine Insassen aufgefallen sein, nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Außenspiegel eingeschlagen,

Taunusstein, Hahn, Kantstraße, Dienstag, 08.10.2024, 21 Uhr bis Mittwoch, 09.10.2024, 0 Uhr

(da)Unbekannte Täter haben zwischen Dienstag- und Mittwochabend in Taunusstein-Hahn den Außenspiegel eines Pkw beschädigt. Der betroffene weiße Renault Master parkte seit Dienstag, 21 Uhr, in der Kantstraße in Höhe der Hausnummer 34. Gegen 0 Uhr am Mittwoch stellten die Besitzer fest, dass jemand das Spiegelglas des rechten Außenspiegels mutwillig zerstört hatte. Die Polizeistation Bad Schwalbach ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Unfallflucht mit Leichtverletzten,

Taunusstein, Bundesstraße 54, Dienstag, 08.10.2024, 16:52 Uhr

(jh)Am Dienstag ereignete sich auf der Bundesstraße 54 im Bereich Taunusstein ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Um 16:52 Uhr befuhr ein 32-jähriger Bad Schwalbacher mit seinem Opel die B54 von Taunusstein kommend in Fahrtrichtung Bad Schwalbach. Ihm entgegen kam ein bisher unbekannter PKW. Der entgegenkommende PKW geriet im Bereich einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn, sodass der 32-Jährige ausweichen musste. Dabei geriet er mit seinem Fahrzeug in die neben der Fahrbahn befindliche Bankette, sodass er verunfallte und letztendlich auf dem Dach liegenblieb. Durch den Unfall wurde der Mann leicht verletzt. Der Schaden an seinem Fahrzeug wird derzeit auf rund 2.500 Euro geschätzt. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der ihm entgegenkommende Unfallverursacher entfernte sich in Richtung Taunusstein. Er soll einen schwarzen PKW gefahren haben. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell