PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Eingangstür hält Einbrechern stand +++ Schmuck aus Pkw gestohlen

Bad Schwalbach (ots)

1. Eingangstür hält Einbrechern stand,

Schlangenbad-Wambach, Im Winkelfeld, Samstag, 05.10.2024, 10 Uhr bis 20 Uhr

(ro)Die Standhaftigkeit einer Eingangstür verhinderte am Samstag einen Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Schlangenbad-Wambach. Am Samstag zwischen 10 Uhr und 20 Uhr versuchten unbekannte Personen über die Eingangstür in das Objekt in der Straße "Im Winkelfeld" zu gelangen. Die Tür hielt den Aufbruchsversuchen aber stand, sodass die Täter wieder abzogen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen gesehen haben, sich mit der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

2. Schmuck aus Pkw gestohlen,

Bad Schwalbach, Hardtstraße, Sonntag, 06.10.2024, 21.10 Uhr bis Montag, 07.10.2024, 7.50 Uhr

(da)In der Nacht von Sonntag auf Montag erbeuteten Diebe in Bad Schwalbach Schmuck aus einem unverschlossenen Auto. Der betroffene Mazda war im möglichen Tatzeitraum in einer Hofeinfahrt in der Hardtstraße abgestellt. Hier näherten sich die bislang unbekannten Täter dem Fahrzeug. Da der Pkw nach ersten Ermittlungen unverschlossen war, gelangten sie problemlos in das Fahrzeuginnere und entwendeten hieraus Schmuck und Bankkarten im Wert von rund 250 Euro. Die Polizeistation Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

