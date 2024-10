PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Idstein - Einbruchsversuche in Tiefgaragen

Bad Schwalbach (ots)

(Ste) In der Zeit vom Donnerstag, 03.10.2024, 18:00 Uhr, bis Samstag, 05.10.2024, 13:00 Uhr, versuchten unbekannte Einbrecher sich in Idstein im Bereich der Straße Am Güterbahnhof an verschiedenen Mehrfamilienhäusern Zugang über die jeweiligen Tiefgaragen-Tore zu verschaffen. Hierfür wurde versucht, durch die Rollgitter hin durchzugreifen oder diese derart zu manipulieren, sodass man in das Gebäudeinnere gelangen konnte. Anschließend flohen die Einbrecher unverrichteter Dinge in eine unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell