POL-RTK: Verdacht Brandstiftung +++ Verkehrsunfall mit Milchlaster - Vier Verletzte +++ Fahrzeug überschlägt sich +++ Verkehrsunfallfluchten +++ Verkehrsunfälle mit Leichtverletzten

1. Verdacht Brandstiftung,

Hünstetten, Waldweg zwischen Bechtheim und Wallbach, Donnerstag, 03.10.2024, 08:00 Uhr

(Hoe)Am Donnerstagmorgen brannte im Gemeindewald Hünstetten ein Baumstammstapel. Kurz nach 08:00 Uhr wurde der Brand von einem Radfahrer auf einem Waldweg, zwischen Bechtheim und Wallbach, nahe dem Fahrtrainingszentrums, gemeldet. Mehrere hundert übereinander gelagerte Stämme standen teils in Vollbrand. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr zeitnah gelöscht werden. Neben den Baumstämmen wurden auch zwei angrenzende Bäume beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.000EUR. Nach jetzigem Stand der Ermittlung geht die Polizei von einer Brandstiftung aus. Die vermutliche Tatzeit müsste sich im Zeitraum von 07:00 bis 07:30 Uhr bewegen.

Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter (0611) 345-0 entgegen.

2. Verkehrsunfall mit Milchlaster - Vier Verletzte, Bad Schwalbach, Bundesstraße 54, Donnerstag, 03.10.2024, 19:13 Uhr

(Hoe)Zu einer Verkehrsunfallflucht mit vier verletzten Personen kam es am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 54 bei Bad Schwalbach. Um 19:13 Uhr befuhr der 57-jährige Fahrer eines Milchtankwagens mit Anhänger die B54, vom Adolfseck kommend in Richtung Bad Schwalbach. Dabei fuhr der Fahrzeugführer eines grauen VW Polos zunächst sehr dicht auf, überholte und scherte dicht vor dem Milchtanker ein. Der Milchtanksattelzug leitete eine Vollbremsung ein und geriet dabei zum Teil in den Gegenverkehr, wo er mit einem entgegenkommenden Fiat seitlich kollidierte. Vier der fünf Insassen des Fiats wurden leicht verletzt. Darunter befanden sich auch zwei verletzte Minderjährige. Der Fahrer des Milchtankwagens wurde nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 9000EUR. Der männliche Fahrzeugführer des grauen VW Polo entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Polo bzw. dessen Fahrer machen? Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter (06124) 7078-0 zu melden.

3. Fahrzeug überschlägt sich,

Idstein, Bundesautobahn 3, Donnerstag, 03.10.2024, 13:04 Uhr

(Hoe)Am Donnerstagmittag kam es auf der Bundesautobahn 3 bei Idstein in Fahrtrichtung Köln zu einer Unfallflucht mit einem überschlagenem PKW. Gegen 13:00 Uhr wechselte der Fahrzeugführer eines grauen Ford Focus vom linken auf den mittleren Fahrstreifen und bremste dabei stark ab. Grund für das Abbremsen dürfte die dort befindliche Geschwindigkeitsmessanlage sein. Aufgrund dieser Bremsung musste die dahinter befindliche Fahrzeugführerin eines schwarzen Hyundai nach links ausweichen. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern und rutsche dabei zunächst wieder auf die rechte und anschließend wieder auf die mittlere Spur, wo es zu einem Zusammenstoß mit einem schwarzen Mazda kam. Dabei überschlug sich der Hyundai einmal. Die Fahrerin des Hyundai und eine Mitfahrerin des Mazdas wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 10.000EUR. Der unfallverursachende Fahrzeugführer des grauen Ford Focus mit Wiesbadener Kennzeichen entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiautobahnstation Wiesbaden unter (0611) 345-4140 in Verbindung zu setzen.

4. Verkehrsunfallfluchten,

Niedernhausen, Lenzhahner Weg und Pfarrstraße Ecke Tulpenweg Mittwoch, 02.10.2024, 06:00-10:15 Uhr und Donnerstag, 22:20 Uhr

(Hoe)Am Mittwochmorgen und Donnerstagabend ereigneten sich in Niedernhausen zwei Verkehrsunfallfluchten. Im Lenzhahner Weg beschädigte am Mittwoch, zwischen 06:00 bis 10:15 Uhr, ein unbekannter Fahrzeugführer ein am Ende der Straße parkenden grauen Mercedes. Es entstand ein Schaden von 5000EUR. Am Donnerstag, gegen 22:20 Uhr, fuhr ein blauer BMW Z3, im Innenhof des Anwesens Pfarrstraße 3a, gegen einen geparkten Skoda und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der flüchtige BMW Z3 mit Rüdesheimer Kennzeichen konnte wenig später, ohne Fahrer, aufgefunden werden.

Hinweise werden in beiden Fällen von der Polizei Idstein unter (06126) 9394-0 entgegengenommen.

5. Verkehrsunfall mit Leichtverletzten,

Taunusstein, Platter Straße Ecke Freudenthaler Straße, Mittwoch, 02.10.2024, 13:12 Uhr

(Hoe)Gegen Mittwochmittag kam es in Taunusstein zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Gegen 13:12 Uhr gab es auf der Platter Straße Ecke Freudenthaler Straße ein Unfall zwischen einem schwarzen Volvo und einem grauen Seat. Beide Fahrzeugführer wurden dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 10.000EUR. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Daher bittet die Polizei Bad Schwalbach um sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer (06124) 7078-0.

6. Verkehrsunfall auf der B275,

Idstein, Bundesstraße 275, Freitag, 04.10.2024, 10:20 Uhr

(Hoe)Am Freitagvormittag ereignete sich auf der Bundesstraße 275 bei Idstein ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Um 10:20 Uhr befuhr ein 52-jähriger Fahrzeugführer eines weißen Transporters die Auffahrtsspur der B 275 von der Wiesbadener Straße kommend. Er beabsichtigte auf die Bundesstraße 275 in Fahrtrichtung Eschenhahn, nach links aufzufahren. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten gelben Transporter, welcher in Richtung Esch fuhr. Bei dem Verkehrsunfall wurden beide Fahrzeugführer, welche zwischenzeitlich in einen kurzen Streit gerieten, leicht verletzt. Der Fahrer des gelben Transporters wurde in ein nahgelegenes Krankenhaus transportiert. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 24.000EUR. Die Fahrspur in Richtung Esch war zeitweise gesperrt. Die ausgelaufenen Betriebsmittel, der beschädigten Fahrzeug, wurden durch die Straßenmeisterei aufgenommen.

