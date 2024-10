PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Brand mit hohem Sachschaden +++ Unfallflucht in Kiedrich +++ Vandalismus an PKW

Bad Schwalbach (ots)

1. Brand mit hohem Sachschaden,

Hünstetten-Görsroth, Limesstraße, Dienstag, 01.10.2024, 18:00 Uhr

(jh)Am Dienstag brannte in Hünstetten-Görsroth ein PKW, wodurch auch ein Wohngebäude in Mitleidenschaft gezogen wurde. Am Abend erhielten Feuerwehr und Polizei die Meldung über einen brennenden Mercedes in der Limesstraße. Durch den Brand des PKW griff das Feuer auch auf ein unmittelbar angrenzendes Wohnhaus über. Die Feuerwehren aus Idstein, Wallrabenstein, Bechtheim, Ketternschwalbach, Strinz-Trinitatis, Wallbach, Görsroth, Limbach und Beuerbach waren im Einsatz und konnten das Feuer letztendlich löschen. Dennoch entstand ein erheblicher Sachschaden. Dieser wird auf circa 100.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Stand wird von einem technischen Defekt des Mercedes als Brandursache ausgegangen.

2. Unfallflucht in Kiedrich,

Kiedrich, Suttonstraße/Gräfenbergstraße, Dienstag, 01.10.2024, 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr

(jh)Am Dienstag kam es in Kiedrich zu einer Unfallflucht, bei welcher ein PKW stark beschädigt wurde. Der Besitzer hatte seinen silbernen Audi gegen 10:00 Uhr auf einer gekennzeichneten Parkfläche im Bereich der Suttonstraße/Gräfenbergstraße geparkt. Als er gegen 15:00 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass dieses durch einen zwischenzeitlich stattgefundenen Unfall im Bereich der linken Fahrzeugfront beschädigt worden war. Der Schaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

3. Vandalismus an PKW,

Rüdesheim am Rhein, Theodor-Heuss-Straße, Dienstag, 01.10.2024, 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr

(jh)Am Dienstag wurde ein PKW in Rüdesheim am Rhein zum Ziel von Vandalismus. Der graue Opel Meriva parkte seit 16:00 Uhr im Bereich der Theodor-Heuss-Straße. Bis zur Rückkehr des Besitzers zu seinem Fahrzeug um 17:30 Uhr hatten Unbekannte die Heckscheibe des Opel zerstört. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich an die Polizeistation in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-51 zu wenden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell