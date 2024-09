PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Nach Verkehrsunfall mit Quad schwer verletzt - Zeugenaufruf

Bad Schwalbach (ots)

Gemarkung Hohenstein-Steckenroth, Landwirtschaftsweg zwischen L3032 und L3373, Sonntag, 29.09.2024, ca. 19:35 Uhr

(Sto) Am Sonntagabend wurde ein 63-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall in der Gemarkung Hohenstein schwer verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr er mit seinem Quad der Marke Polaris einen asphaltierten Weg für landwirtschaftliche Zwecke aus Richtung L3032 kommend, in Fahrtrichtung L3373. Kurz vor dem Einmündungsbereich überschlug sich der Fahrzeugführer mit dem Vierrad aus bislang ungeklärter Ursache und blieb in der Folge schwerverletzt hinter seinem Fahrzeug liegen. Auch das Quad kam noch vor der querenden Landesstraße zum Stehen.

Der 63 Jahre alte Hohensteiner wurde durch Ersthelfer gefunden und nach Behandlung durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das beschädigte Quad wurde durch die Polizei sichergestellt. Nach aktuellem Stand trug der Fahrer zum Unfallzeitpunkt keinen Helm.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zu Beweiszwecken ein Unfallanalytik-Gutachter angefordert.

Da der Verdacht bestand, dass der Fahrzeugführer zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Polizeistation in Bad Schwalbach hat die Ermittlungen diesbezüglich aufgenommen.

Zeugen, die insbesondere Angaben zu Unfallzeitpunkt oder Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der (06124) 7078-0 zu melden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell