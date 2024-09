PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Diebstahl von hochwertiger Armbanduhr+++Einbruch in Spielwarengeschäft mit hohem Schaden+++Zeugen nach Unfallfluchten gesucht+++

Bad Schwalbach (ots)

1.Diebstahl von hochwertiger Armbanduhr

Hohenstein, Im Hartgesfeld, Donnerstag, 26.09.2024, 09:00 - 12:00 Uhr

(ck) Bereits am Donnerstag kam es in 65329 Hohenstein, OT Burg-Hohenstein zu einem Diebstahl mit hohem Schaden. Im angezeigten Tatzeitraum legte eine 75-Jährige Anwohnerin für Gartenarbeiten ihre hochwertige Armbanduhr ab. Unbekannte machten sich diese Gelegenheit zu Nutze und entwendeten die mit 14.000 Euro angegebene Rolex aus dem Bereich des Hauseinganges und verschwanden unerkannt. Nach Beendigung der Arbeiten musste die Hauseigentümerin den Diebstahl feststellen und brachte diesen zur Anzeige. Zeugen, die Angaben zu Personen oder Auffälligkeiten im besagten Tatzeitraum machen können werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbruch in Spielwarengeschäft

Idstein, Wiesbadener Straße 9, Freitag, 27.09.2024, 22:00 Uhr - Samstag, 28.09.2024, 09:30 Uhr

(jw) Am Samstagmorgen mussten Eigentümer eines Spielwarengeschäftes in der Wiesbadener Straße in 65510 Idstein (ehemaliges Kino)feststellen, dass Unbekannte in ihren Laden eingebrochen waren. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich mit brachialer Gewalt Zugang über die Eingangstür zum Geschäft. Aus einem angrenzenden Lagerraum wurden ca. 20 Kartons mit hochwertigen Spielkartensets entwendet. Die Sets haben einen Gesamtwert von 34.000 Euro. Es ist davon auszugehen, dass das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde.

Auch hier bittet die Polizei um Mithilfe bei der Ermittlung der noch unbekannten Täter. Zeugen die im Tatzeitraum Angaben zu Personen im Bereich des ehemaligen Kinos in Idstein machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation unter der Rufnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

3. Zeugen nach Unfallfluchten gesucht in Niedernhausen und Geisenheim

Niedernhausen, Am Sägewerk 12, Donnerstag, 26.09.2024 12:30 Uhr bis 20:30Uhr und Geisenheim, Neustraße 5, Donnerstag 26.09.2024 14:00 Uhr bis Samstag, 28.09.2024, 09:30 Uhr

(ck) Am Donnerstag kam es in Niedernhausen und Geisenheim zu je einer Unfallflucht, zu denen die Polizei Zeuginnen oder Zeugen sucht. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Am Sägewerk, wurde zwischen 12:30 Uhr und 20:30 Uhr ein blauer Renault angefahren und im Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Verursacher flüchtete daraufhin. Am PKW des geschädigten Verkehrsteilnehmers entstand ein Schaden von 2000 Euro.

Die Polizeistation in Idstein nimmt Ihre Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Im Zeitraum von Donnerstag 14:00 Uhr bis Samstag 09:30 Uhr wurde in Geisenheim ein grauer Audi bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz in der Neustraße abgestellt. Bei Eintreffen der Halterin musste diese eine Beschädigung am hinteren, linken Kotflügel feststellen. Auch hier entfernte sich der Verursacher, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Den Schaden beziffert die Halterin auf 500 Euro.

Die Polizei in Rüdesheim nimmt Ihre Hinweise unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell