PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Betrunkener fährt absichtlich gegen Rettungswagen +++ Beim Abbiegen E-Scooter übersehen +++ Erfolgreiche Vermisstensuche im Rheingau-Taunus-Kreis

Bad Schwalbach (ots)

1. Betrunkener fährt absichtlich gegen Rettungswagen, Niedernhausen-Oberjosbach, Wacholderweg, Donnerstag, 26.09.2024, 14:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagmittag nahm die Polizei im Niedernhausener Stadtteil Oberjosbach einen stark alkoholisierten Mann fest, der zuvor absichtlich gegen einen Rettungswagen gefahren war. Gegen 14:30 Uhr wurden die Beamten in den Wacholderweg gerufen. Vor Ort trafen sie eine Rettungswagenbesatzung und ihr beschädigtes Fahrzeug an. Zuvor hatte ein Anwohner der Straße selbst den Notruf gewählt, war nach dem Eintreffen der Rettungskräfte plötzlich in sein Fahrzeug gestiegen und mehrfach rückwärts gegen den Krankenwagen gefahren. Dabei hatte er einen Schaden von rund 7.000 Euro am Einsatzwagen und 6.000 Euro an seinem eigenen Pkw verursacht. Der 25-Jährige war anschließend wieder in seine Wohnung gegangen. Eben dort nahmen ihn die Polizisten kurze Zeit später widerstandslos fest. Er stand deutlich unter dem Einfluss von Alkohol und pustete über 2,8 Promille in ein Messgerät. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und nahmen ihn nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam. Darüber hinaus wurde dem Mann aufgrund der Trunkenheitsfahrt von einem Arzt Blut abgenommen. Er muss sich nun wegen diverser Delikte verantworten.

2. Beim Abbiegen E-Scooter übersehen,

Idstein, Wiesbadener Straße/Ferdinand-Abt-Straße, Donnerstag, 26.09.204, 19:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend kollidierten in Idstein ein Transporter und ein E-Scooter. Der Fahrer des Rollers wurde dabei verletzt. Gegen 19:00 Uhr befuhr eine 32-jährige Niedernhausenerin mit einem VW-Transporter die Wiesbadener Straße und wollte an der Einmündung zur Ferdinand-Abt-Straße nach links in diese abbiegen. Hierbei übersah die Frau jedoch einen 35-jährigen Idsteiner auf seinem E-Roller, welcher die Wiesbadener Straße in die entgegengesetzte Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, in dessen Folge der 35-Jährige zu Boden stürzte und sich verletzte. Er kam daraufhin zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 900 Euro.

3. Erfolgreiche Vermisstensuche im Rheingau-Taunus-Kreis, Oestrich-Winkel/Geisenheim Donnerstag, 26.09.2024, Ab 19:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend führte eine gemeinsame Vermisstensuche von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst bei Geisenheim zum Auffinden eines vermissten und in einer hilflosen Lage befindlichen Seniors. Gegen 19:00 Uhr meldete eine Dame ihren Mann bei der Polizei als vermisst. Dieser war nach dem Pilze Sammeln im Wald bei Geisenheim nicht zurückgekehrt. Umgehend startete eine großangelegte Suchaktion, bei der zunächst das Fahrzeug der Familie an einem Waldweg aufgefunden werden konnte. Der Mann blieb jedoch zunächst unauffindbar. Daraufhin wurde seitens der Polizei ein Polizeihubschrauber sowie sogenannte "Mantrailer-Hunde" (Personenspürhunde) über die Rettungsleitstelle angefordert. Gemeinsam mit der Hilfe der Hunde gelang es, trotz des durch den Starkregen unwegsamen Geländes, den Vermissten auf dem Boden liegend festzustellen. Der zum Glück unverletzte, aber unterkühlte Mann war zuvor gestürzt und nicht mehr in der Lage gewesen, selbstständig aufzustehen. Der ebenfalls verständigten Feuerwehr gelang es den Senior zu bergen und ihn an eine Rettungswagenbesatzung zu überstellen, welche ihn in eine Klinik brachte.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell