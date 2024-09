PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Hotel +++ Gruppe stiehlt mehrere Handys aus Shop +++ Mehrere Unfälle mit Verletzten im Rheingau-Taunus-Kreis

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Hotel, Rüdesheim-Assmanshausen, Rheinuferstraße, Montag, 23.09.2024, 16:30 Uhr bis Dienstag, 24.09.2024, 16:30 Uhr

(fh)Zwischen Montag- und Dienstagnachmittag sind Unbekannte in ein Hotel im Rüdesheimer Stadtteil Assmanshausen eingestiegen. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt zerstörten sie eine Fensterscheibe des in der Rheinuferstraße gelegenen Hotels, um so in die Unterkunft einzusteigen. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einem verschlossenen Bereich und stahlen eine Souvenirmünze, ehe sie unerkannt die Flucht antraten.

Zeuginnen und Zeugen, oder Personen, die etwas Ungewöhnliches beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

2. Gruppe stiehlt mehrere Handys aus Shop, Idstein, Schulze-Delitzsch-Straße, Dienstag, 24.09.2024, 14:05 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag hatte eine fünfköpfige Personengruppe mehrere Handys aus einem Idsteiner Geschäft gestohlen. Gegen 14:05 Uhr betrat die Truppe den Handy-Shop in der Schulze-Delitzsch-Straße. Während einer von ihnen den anwesenden Verkäufer in ein Gespräch verwickelte, gingen die restlichen vier zu den ausgestellten Mobiltelefonen und nahmen drei davon an sich. Mit den Handys der Marken Samsung und Google flüchteten alle fünf anschließend aus dem Laden in Richtung Rodergasse. Alle Männer sollen dunkle, kurze Haare gehabt haben und generell dunkel gekleidet gewesen sein. Der "Ablenker" war 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 m bis 1,75 m groß, hatte einen Vollbart und sprach Deutsch mit Akzent.

Wem ist die Gruppe am Dienstagnachmittag in Idstein aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

3.Von Fahrbahn abgekommen, Bundesstraße 417, Höhe Idstein-Ehrenbach, Dienstag, 24.09.2024, 14:50 Uhr

(fh)Auf der Bundesstraße 417 bei Idstein-Ehrenbach ereignete sich am Dienstagnachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer mit einem Schild zusammenstieß. Um 14:50 Uhr war ein 75-jähriger Mann aus Hünstetten mit seinem VW Golf auf der B 417 in Richtung Limburg unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache hinter einer Linkskurve kurz nach der Abfahrt "Idstein-Ehrenbach" von der Fahrbahn abkam, einen Grünstreifen durchfuhr und im Graben mit einem Hinweisschild zusammenstieß. Der Fahrer kam anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus. Am Pkw, dem Schild sowie einem angrenzenden Wildschutzzaun entstand ein Sachschaden von kombiniert knapp 8.500 Euro. Der Golf musste abgeschleppt werden.

4. Frontalzusammenstoß - Drei Verletzte, Landesstraße 3032, Taunusstein-Wingsbach, Dienstag, 24.09.2024, 17:45 Uhr

(fh)Bei einem Zusammenstoß auf der Landesstraße 3032 wurden am Dienstagnachmittag drei Insassen verletzt. Vorausgegangen war gegen 17:45 Uhr ein Abbiegevorgang eines 29-Jährigen von der L 3032 auf die L 3373 in Richtung Steckenroth. Der Fahrer eines Nissan Juke hatte dabei jedoch den entgegenkommenden Renault Clio einer 44-Jährigen übersehen und war mit diesem frontal zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurden die beiden sowie eine 18-jährige Mitfahrerin im Nissan verletzt und in Krankenhäuser gebracht. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 30.000 Euro.

5. Verletzte nach Vorfahrtsverstoß, Bundesstraße 275, Idstein, Dienstag, 24.09.2024, 20:25 Uhr

(fh)Am Dienstagabend sorgte ein Vorfahrtsverstoß beim Abbiegen auf der Bundesstraße 275 bei Idstein für einen Unfall mit Verletzten. Gegen 17:45 Uhr beabsichtigte eine 23-jährige Idsteinerin mit ihrem Opel Corsa von der B 275 nach links auf den Zubringer "Idstein-Mitte" abzubiegen und übersah dabei eine aus Taunusstein entgegenkommende 25-jährige Hyundai-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem sich die beiden Frauen verletzten und in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Für die Unfallaufnahme war die Bundesstraße in dem besagten Bereich knapp 1 ½ Stunden gesperrt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell