PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Polizei bietet Fahrradcodierungen in Eltville an

Bad Schwalbach (ots)

Polizeistation Eltville, Im Kappelhof 4, 65343 Eltville am Rhein Sonntag, 29.09.2024, 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Das Polizeipräsidium Westhessen bietet interessierten Bürgerinnen und Bürgern am Sonntag, den 29.09.24, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr die Möglichkeit ihre Fahrräder kostenlos auf dem Gelände der Polizeistation Eltville codieren zu lassen. Eine vorherige telefonische Anmeldung am Dienstag, 24.09. (in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr , oder am Donnerstag, 26.09. (in der Zeit von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr) unter der Telefonnummer: 06123 - 909053 zur Vergabe eines Termins ist hierfür zwingend erforderlich. Eine Codierung ohne vorherige Anmeldung ist nicht möglich, da die zu vergebenen Plätze begrenzt sind. Bitte geben Sie in der Anmeldung ihren kompletten Namen, ihre Anschrift, eine Telefonnummer, sowie eine komplette Beschreibung des zu codierenden Fahrrades an. Bei der Codierung prägen die Beamten eine individuelle Buchstaben-/Zahlenkombination in den Rahmen des Rades ein, welche verschlüsselte Informationen zum Besitzer des Fahrrades enthält. Polizeidienststellen können diese Nummer "übersetzen", sodass das Rad bei einem Auffinden eindeutig seinem rechtmäßigen Besitzer zugeordnet werden kann. Neben dem positiven Effekt, potentielle Diebe abzuschrecken, bietet die Codierung zudem eine erhöhte Chance, ein gestohlenes Fahrrad seinem ursprünglichen Besitzer wieder zurückzubringen.

Ultraleicht-Räder, sowie Fahrräder aus Carbon, Kevlar oder Titan können bauartbedingt nicht codiert werden. Die Codierung erfolgt mit einem Nadelpräger, wodurch die Oberfläche des Rahmens beschädigt wird. Durch die Prägung kann die Herstellergarantie erlöschen.

Benötigt werden für die Codierung neben dem Fahrrad lediglich ein Personalausweis und ein Eigentumsnachweis wie z.B. die Rechnung des zu codierenden Fahrrades. Bitte gleichen Sie bereits vorher die Rahmennummer ihres Fahrrades mit der Rahmennummer auf dem Kaufvertrag ab.

Sollte Sie keinen Termin mehr bekommen, werden ihre Daten in eine Interessentenliste aufgenommen und Sie werden bei der nächsten Codieraktion kontaktiert.

