POL-RTK: +++ Brand einer Grillhütte in Niedernhausen - Oberseelbach +++ Scheiben von PKW eingeschlagen und Wertgegenstände entwendet +++ Betrunken Auto gefahren +++ Betrunken verunfallt +++

1. Brand einer Grillhütte in Niedernhausen - Oberseelbach Niedernhausen, Gemarkung vor den Lachen, 22.09.2024, 03:25 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein Brand der Oberseelbacher Grillhütte gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehren der Ortsteile Nieder- und Oberseelbach sowie Niedernhausen stand die Grillhütte bereits in Vollbrand. Die Grillhütte wurde durch das Feuer komplett zerstört. Der Sachschaden wird auf 20.000,- EUR geschätzt. Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich hier um Brandstiftung handeln. Daher werden Bürgerinnen und Bürger, die Hinweise zur Brandentstehung oder auffälligen Personen machen können gebeten, sich bei der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer 06126 / 93940 zu melden.

2. Scheiben von PKW eingeschlagen und Wertgegenstände entwendet - Rüdesheim am Rhein, Am Rottland 3, Bahnhofsgelände Rüdesheim, 21.09.2024, 07:15 Uhr - 21:00 Uhr

Ein 25-Jähriger Mann aus dem Marburger Landkreis stellte seinen grauen Audi A3 gegen 07:15 Uhr am Bahnhofsgelände in Rüdesheim ab. Nachdem dieser gegen 21:00 Uhr von einer Hochzeit zurückkehrte, stellte der Mann fest, dass die hintere Scheibe des Fahrzeugs eingeschlagen wurde. Im Anschluss wurden mehrere Wertgegenstände aus dem Fahrzeuginnenraum entwendet. Sachschaden und Stehlgut werden auf ca. 3300,00EUR geschätzt. Bürgerinnen und Bürger, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0 zu melden.

3. Betrunken getanzt und Auto gefahren - Geisenheim, Uferstraße / Rheinstraße, 21.09.2024, 19:24 Uhr

Ein 39-Jähriger Mann aus Rüdesheim wurde von Passanten dabei beobachtet, wie dieser alkoholisiert vor seinem PKW tanzte. Anschließend stieg er ein und fuhr davon. Auf einem nahegelegenen Parkplatz des Penny-Marktes konnte er durch eine Streife wieder tanzend vor seinem Fahrzeug angetroffen werden. Bei ihm wurde durch die Streife erheblicher Alkoholgeruch im Atem festgestellt. Aufgrund des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt wurde er mit zur Dienststelle genommen, bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

4. Betrunken verunfallt und selbst die Polizei gerufen - Schlangenbad - Wambach, B260

Am frühen Sonntag morgen rief ein Verkehrsteilnehmer den Polizeinotruf an und gab an, in einen Verkehrsunfall verwickelt worden zu sein. Er selbst habe einem weiteren Verkehrsteilnehmer ausweichen müssen und sei nun verunfallt. Beim Eintreffen der Polizeistreife wurde bei dem Fahrzeugführer jedoch deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Ein Drogenvortest war ebenfalls positiv. Der Mann wurde mit zur Dienststelle genommen, bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

