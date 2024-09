POL-RTK: Jugendlicher von Gruppe attackiert +++ E-Bikes aus Keller entwendet +++ Rollerfahrer kollidiert mit geparktem Fahrzeug und verletzt sich schwer +++ Verdächtiger Gegenstand löst Polizeieinsatz

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Jugendlicher von Gruppe attackiert,

Idstein, Am Hexenturm, Dienstag, 17.09.2024, 13:20 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag wurde ein 13-Jähriger in der Fußgängerzone in Idstein von drei weiteren Jugendlichen angegriffen. Der Junge hielt sich gegen 13:20 Uhr vor einer Drogerie in der Straße "Am Hexenturm" auf als er auf die drei Jugendlichen stieß, welche anfingen ihn zu beleidigen und zu bespucken. In der Folge schlugen und traten die drei gemeinschaftlich auf ihn ein und flüchteten anschließend. Der 13-Jährige wurde bei der Attacke leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu melden.

2. E-Bikes aus Keller entwendet,

Niedernhausen-Oberjosbach, Akazienweg, Dienstag, 17.09.2024, 21:00 Uhr bis Mittwoch, 18.09.2024, 10:00 Uhr

(fh)Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen stahlen Unbekannte aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses zwei E-Bikes. Den Spuren am Tatort zufolge begaben sich die Diebe zwischen Dienstag, 21:00 Uhr und Mittwoch, 10:00 Uhr in den Akazienweg und betraten zunächst unbemerkt eine Tiefgarage. Von dort aus gelangten sie in das Treppenhaus des angrenzenden Mehrfamilienhauses und betraten im Anschluss den Keller. Hier öffneten sie gewaltsam zwei Kellerverschläge und entwendeten daraus je ein E-Bike mit denen sie unerkannt die Flucht antraten.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 mit der Polizei in Idstein in Verbindung zu setzen.

3. Rollerfahrer kollidiert mit geparktem Fahrzeug und verletzt sich schwer, Oestrich-Winkel, Rheingaustraße, Mittwoch, 18.09.2024, 20:45 Uhr

(fh)Am Mittwochabend ist ein Rollerfahrer in Oestrich-Winkel mit einem geparkten Fahrzeug zusammengestoßen, gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Gegen 20:45 Uhr wurde die Polizei zu dem Verunfallten in die Rheingaustraße gerufen. Beim Eintreffen befand sich der Mann, ein 66-jähriger Eltviller, bereits in notärztlicher Behandlung. Offenbar war der Mann aus ungeklärter Ursache mit seinem Motorroller der Marke "NIU" auf grader Strecke gegen das Heck eines am Straßenrand geparkten Transporter gestoßen und gestürzt. Der Mann wurde schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, Hinweise nimmt die Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

4. Verdächtiger Gegenstand löst Polizeieinsatz aus, Idstein, Wiesbadener Straße, Donnerstag, 19.09.2024, 13:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag löste ein verdächtiger Gegenstand in einer Idsteiner Bankfiliale einen Polizeieinsatz aus. Gegen 13:00 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung aus der Filiale in der Wiesbadener Straße über eine verdächtige Postsendung. Umgehend wurde die Bank von der Polizei geräumt und der Bereich um das Gebäude gesperrt. Eine Untersuchung durch Spezialisten des Hessischen Landeskriminalamts ergab, dass es sich beim Inhalt lediglich um Büroartikel handelte. Demnach wurden die Absperrungen aufgehoben und der Bankbetrieb konnte fortgesetzt werden.

