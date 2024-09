Polizei Bielefeld

POL-BI: Tiefstehende Sonne und Starkregen sorgen für drei Unfälle

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- A 2- Gütersloh- Am Sonntag, 08.09.2024, kam es auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Dortmund, zwischen dem Kreuz Bielefeld und Gütersloh, zu einem Verkehrsunfall mit elf und einem mit drei Beteiligten. Im Rückstau ereigneten sich ein Unfall mit fünf Fahrzeugen.

Gegen 17:55 Uhr gingen bei der Leitstelle der Polizei Bielefeld zahlreiche Anrufe zu einem Verkehrsunfall mit acht bis zehn beteiligte Fahrzeuge und mehreren Verletzten ein. Aufgrund der Informationen der Anrufer, die zum Teil auch bei der Leitstelle der Feuerwehr anriefen, wurde neben den Einsatzkräften auch ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle gesandt.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam es aufgrund den Wetterverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit auf der A 2 in Höhe des Rastplatzes Heideplatz bei tiefstehender Sonne und Starkregen zu einer Kollision mit elf Fahrzeugen. Dabei erlitten zwei Personen schwere und fünf Personen leichte Verletzungen. Zeitgleich ereignete sich auf der Richtungsfahrbahn ein Unfall mit drei Fahrzeugen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Die Feuerwehr betreute insgesamt 33 Personen, so dass die Fahrbahn in Richtung Hannover zu diesem Zweck für den Zeitraum von 18:40 Uhr bis 19:45 Uhr gesperrt werden musste.

In dem Rückstau der beiden Unfälle stießen fünf Fahrzeuge zusammen. Eine Person erlitt dabei schwere Verletzungen.

Für die Spurensicherung sowie Rekonstruktion der Geschehnisse erschien das Unfallaufnahme Team der Polizei Bielefeld vor Ort. Derzeit dauern die Maßnahmen an. Die A 2 in Richtung Dortmund ist weiter gesperrt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell