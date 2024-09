POL-BI: Kriminalpolizei berät zum Thema Einbruchschutz in Dornberg

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Innenstadt- Ein Unbekannter entwendete am Mittwoch, 04.09.2024, einem schlafenden Bielefelder in der Stadtbahn das Handy. Ein 34-jähriger Bielefelder stieg gegen 23:50 Uhr an der Haltestelle Rathaus in die Stadtbahn Linie 4 in Richtung Stieghorst. Sein Handy befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Bauchtasche seines Pullovers. Während der Fahrt schlief der 34-Jährige, der alleine in ...

mehr