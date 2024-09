POL-BI: Ehemann rettet Frau vor Lkw

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Stieghorst - Das Verkehrskommissariat 1 bittet insbesondere den, am Dienstag, 03.09.2024, beteiligten Autofahrer, sich bei der Polizei zu melden. Er hatte zunächst an der Unfallstelle an der Kreuzung Detmolder Straße und Danziger Straße angehalten und sich um den gestürzten Radfahrer gekümmert. Nach der Aussage eines 39-jährigen Bielefelders fuhr er gegen 22:30 Uhr mit seinem ...

mehr