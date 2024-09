POL-BI: Tödlicher Motorradunfall

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Bethel - Unbekannte brachen in der Nacht auf Mittwoch, 04.09.2024, in einen Imbiss am Quellenhofweg, in Höhe An der Tonkuhle, ein. Die Täter entkamen mit ihrer Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand brachen die Täter zwischen 18:15 Uhr am Dienstag, 03.09.2024, und 07:10 Uhr am Mittwoch, 04.09.2024, ein. Aus dem Verkaufsraum entwendeten sie eine leere Registrierkasse und flüchteten anschließend in eine ...

