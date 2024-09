POL-BI: Werkzeug aus Sprinter gestohlen

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Donnerstag, 05.09.2024, versuchte ein Trio einen Kiosk an der Bremer Straße auszurauben. Als sie auf Gegenwehr trafen, ergriffen sie die Flucht. Gegen 00:55 Uhr betraten drei maskierte Männer das Geschäft an der Bremer Straße, in Höhe der Diebrocker Straße. Dort sprühten sie Reizgas in Richtung des Verkäufers. Als dieser jedoch mit einer Flasche auf die ...

