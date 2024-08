Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Einfamilienhaus

Winterberg-Züschen (ots)

Am Freitag drang ein bislang unbekannter Täter zwischen 21:15 Uhr und 23:40 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Junkerstraße ein. Offensichtlich hebelte er mit Gewalt die dortige Terrassentür auf und verschaffte sich so Zugang. Angaben zum Diebesgut können noch nicht gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf verdächtige Feststellungen nimmt die Polizei in Winterberg entgegen (Tel.: 0291-9020-3611). (bw)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell