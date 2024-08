Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Frau angefahren und geflüchtet

Winterberg (ots)

In Winterberg kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 15:20 Uhr auf der Kapellenstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt sich zu dieser Zeit eine 38jährige Frau zusammen mit ihrer 14jährigen Tochter auf dem dortigen Gehweg auf. Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin befuhr die Poststraße in Richtung der Kapellenstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Pkw auf den Gehweg und erfasste die 38jährige Fußgängerin. Diese zog sich leichte Verletzungen zu. Das Auto setzte seine Fahrt in Richtung "Auf der Wallme" fort. Die Verletzte wurde durch Rettungskräfte in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zur Sache machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981-90200 entgegen.

