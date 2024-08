Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrskommissariat sucht Geschädigten

Arnsberg (ots)

Dem Verkehrskommissariat liegen Hinweise auf einen möglichen Verkehrsunfall in Arnsberg vor. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am Montag gegen 12:30 Uhr auf der Kurfürstenstraße in Arnsberg zu einer Berührung zwischen einem fahrenden und einem abgestellten Fahrzeug. Das Verkehrskommissariat geht davon aus, dass ein 90-jähriger Mann aus Arnsberg das abgestellte Fahrzeug beim Vorbeifahren touchiert haben könnte. Hinweise auf den möglicherweise beschädigten Pkw liegen bislang nicht vor. Der oder die Geschädigte sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell