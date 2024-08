Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen und Hinweise nach Verkehrsunfall gesucht

Schmallenberg (ots)

An der Kreuzung Wehrscheid / Holthauser Straße haben sich vergangenen Mittwoch (14. August) möglicherweise zwei Autos beim Abbiegen touchiert. Gegen 10 Uhr war ein 63-jähriger Schmallenberger auf der Holthauser Straße unterwegs und ist an der Kreuzung nach links Richtung Gleidorf (B511) abgebogen. Gleichzeitig ist ein schwarzes Auto in die Holthauser Straße eingebogen. Es ist möglich, dass dieses schwarze Auto beim Abbiegevorgang am Heck touchiert und beschädigt wurde. Das Verkehrskommissariat ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974 - 90200 zu melden.

