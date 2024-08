Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall mit einem Roller in Neheim, Polizei fragt nach weiteren Hinweisen

Arnsberg (ots)

Ein Roller war an einem Verkehrsunfall an der Apothekerstraße am vergangenen Mittwoch (14. August 2024) beteiligt. Mittags gegen 12:20 Uhr kollidierte ein grüner Roller dort mit einem Auto, das etwa in Höhe des dortigen Gymnasiums geparkt war. Der Roller entfernte sich anschließend vom Unfallort. Nach Zeugenangaben war der Fahrer ein Mann im Alter von ungefähr 50 Jahren, der geschätzt circa 1,75 Meter groß ist. Er soll eine kräftige Statur haben, dunkle Haare und einen osteuropäischen Akzent. Das Verkehrskommissariat ermittelt zu dem Unfall. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 zu melden.

