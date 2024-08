Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vier Verletzte bei Zusammenstoß zwischen Autos und Linienbus

Winterberg (ots)

Drei Autos und ein Linienbus waren Montagabend in einen Verkehrsunfall verwickelt. Dabei sind zwei Kinder und drei Erwachsene verletzt worden. Unter ihnen ist ein 27-jähriger Schwerverletzter aus Winterberg. Ersten Erkenntnissen nach war ein 54-jähriger Hallenberger gegen 17:35 Uhr mit seinem Auto auf der "Nuhnetalstraße" in Richtung Züschen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte er in Höhe der Bushaltestelle "Küster" mit dem vor ihm fahrenden Auto des 27-jährigen Winterbergers. Der wiederum kollidierte dann mit dem vorausfahrenden Linienbus. Zusätzlich geriet der 54-jährige Hallenberger mit seinem Auto auf den Fahrstreifen der Gegenrichtung und stieß dort mit dem Auto einer entgegenkommenden 36-jährigen Hallenbergerin zusammen. In ihrem Auto befanden sich auch zwei Kinder. Diese drei Personen sind bei dem Unfall leicht verletzt worden. Der 54-Jährige und die Insassen des Linienbus sowie die 58-jährige Busfahrerin sind bei dem Unfall nicht verletzt worden. An allen beteiligten Fahrzeugen ist Sachschaden entstanden. Die drei Autos waren nicht fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn der Nuhnetalstraße / B236 gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat den Unfall übernommen.

